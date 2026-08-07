Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Житель Алтайского края не дотерпел до посадки и закурил в туалете самолета из Москвы

Житель Алтайского края не дотерпел до посадки и закурил в туалете самолета из Москвы

Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула Перелет из Москвы в Барнаул закончился административным протоколом для 39-летнего жителя Алтайского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии