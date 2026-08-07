Житель Алтайского края не дотерпел до посадки и закурил в туалете самолета из Москвы

Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула Перелет из Москвы в Барнаул закончился административным протоколом для 39-летнего жителя Алтайского края.
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