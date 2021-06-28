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ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам  — на  выборах депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний,  — выборах депутатов Думы Спасского муниципального района,  — дополнительных выборах депутата Думы Анучинского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 8,  — дополнительных выборах депутата Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6,  — дополнительных выборах депутатов Думы Кавалеровского муниципального района по одномандатным избирательным округам № 2, № 15, № 16,  — дополнительных выборах депутатов Думы Лесозаводского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17,  — повторных выборах депутата Думы Михайловского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 5,   — дополнительных выборах депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатным избирательным округам № 3, № 7, № 9, № 10, № 11,  — дополнительных выборах депутата Думы Пограничного муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 3,  — дополнительных выборах депутата Думы Черниговского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4,  — дополнительных выборах депутатов Думы Яковлевского муниципального района по одномандатным избирательным округам № 12 и№17,  — повторных выборах депутата Сунятсенского сельского поселения Михайловского муниципального района,  — повторных выборах депутата муниципального комитета Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2,  — досрочных выборах главы Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района,  — дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Посьетского городского поселенияпо многомандатному избирательному округу № 1 (2 мандата),  — повторных выборах депутатов муниципального комитета Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2 (2 мандата),  — досрочных выборах главы Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района,  — досрочных выборах главы Дмитриевского сельского поселения Черниговского муниципального района,  — выборах главы Духовского сельского поселения Спасского муниципального района,  — выборах главы Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, выборах депутатов муниципального комитета Александровского сельского поселения Спасского муниципального района,  которые пройдут 19 сентября 2021 года, по следующим расценкам: формат цвет бумага тираж Цена за тираж Газеты   газетная     4 А3 1+1   -1000 9000       2000 14000       5000+ 30000 4 А3 2+1   -1000 12000       2000 14000       3000+ 18000 4 А3 4+1   -1000 24000       2000 28000       3000+ 30000 Плакаты   Глянцевая 80 г/м     А2 4+0   -200 9000       500 14000       1000+ 18000 А3 4+0   -200 7000       500 14000       1000+ 16000 А4 4+0   -200 4400       500 10000       1000+ 12000 Листовки, буклеты, брошюры   Глянцевая 115 г/м.

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