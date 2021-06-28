ООО "Вилка’м" предлагает в Приморье услуги по изготовлению агитационных материалов

ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам — на выборах депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний, — выборах депутатов Думы Спасского муниципального района, — дополнительных выборах депутата Думы Анучинского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 8, — дополнительных выборах депутата Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6, — дополнительных выборах депутатов Думы Кавалеровского муниципального района по одномандатным избирательным округам № 2, № 15, № 16, — дополнительных выборах депутатов Думы Лесозаводского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17, — повторных выборах депутата Думы Михайловского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 5, — дополнительных выборах депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатным избирательным округам № 3, № 7, № 9, № 10, № 11, — дополнительных выборах депутата Думы Пограничного муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 3, — дополнительных выборах депутата Думы Черниговского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4, — дополнительных выборах депутатов Думы Яковлевского муниципального района по одномандатным избирательным округам № 12 и№17, — повторных выборах депутата Сунятсенского сельского поселения Михайловского муниципального района, — повторных выборах депутата муниципального комитета Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2, — досрочных выборах главы Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, — дополнительных выборах депутатов муниципального комитета Посьетского городского поселенияпо многомандатному избирательному округу № 1 (2 мандата), — повторных выборах депутатов муниципального комитета Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 2 (2 мандата), — досрочных выборах главы Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района, — досрочных выборах главы Дмитриевского сельского поселения Черниговского муниципального района, — выборах главы Духовского сельского поселения Спасского муниципального района, — выборах главы Спасского сельского поселения Спасского муниципального района, выборах депутатов муниципального комитета Александровского сельского поселения Спасского муниципального района, которые пройдут 19 сентября 2021 года, по следующим расценкам: формат цвет бумага тираж Цена за тираж Газеты газетная 4 А3 1+1 -1000 9000 2000 14000 5000+ 30000 4 А3 2+1 -1000 12000 2000 14000 3000+ 18000 4 А3 4+1 -1000 24000 2000 28000 3000+ 30000 Плакаты Глянцевая 80 г/м А2 4+0 -200 9000 500 14000 1000+ 18000 А3 4+0 -200 7000 500 14000 1000+ 16000 А4 4+0 -200 4400 500 10000 1000+ 12000 Листовки, буклеты, брошюры Глянцевая 115 г/м.