Как я хочу вернуться назад, в 90-е – моя история

Любопытно, однакоПолитикаКак я хочу вернуться назад, в 90-е – моя история У Киры Здравствуйте, читатели! Да, это абсолютная правда – я бы очень хотела вернуться в 90-е, в ту жизнь, и в ту страну.Вернуться к статье198НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлия МасловаТак и было.Дмитрий МацкулякАх, как молоды вы были, ах, как хотели перемен. Вот и получили эти перемены, но, взамен, потеряли то, что было.РОМАН МолчановЯ бы в 80 е ,там стабильнее !Руслан гогорянПосле того как женщина - мать укутывала, уберегала ребёнка от бед, что показательно-подобно периоду коммунизма в России (хотя при этом русскому и его братским народам предназначалась Величайшая задача притерпеть тернии в борьбе и уничтожении двух демонов мироздания, один из которых стоял за Гитлером и вторым в Сталине), и решила превратить его в сильную личность приподнося трудности и испытания для него... проявляется плач, Нытье, страдания от дальнейшей обделенности материнской любви (что сейчас заметно при анализе нытья по этому "самому" периоду, периоду материнской заботы, СССР). Но, для выявления всех низших качеств, сидящих в нас и завуалированых периодом материнской любви и для трансформации их в лучшие качества либо уничтожение кое каких нужен преобразователь (а это Шива либо его ипостаси) - разрушитель масок для натыкивания котят в своё собственное, всячески запрятанное го.. но. Но, как в период прихода коммунизма, как и после его уничтожения, преображения найдутся сущности низкого порядка, утрирующие истину (как сравнимо с периодом Христа) и использующие её для обустройства своего эга, и одна из них... хитрая витальная пришла к власти 20 лет назад. Осознающая, что сознание людей уничтожено и можно далее без препятствий реализовывать в их самой ненавистной стране план по уничтожению как страны, так единственно несущего Свет в этот мир народа. И он прекрасно знает, что никакие подачки, выставленные им в качестве его божественной благодати, не способны подтолкнуть людей, женщин к деторождению, а только уверенность ими самими в будущем их потомства. Отсюда вытекающий и подтверждающий течение только лжи (что 20 лет видно с его речей, результатов) вывод. Только лишь уверенность женщины (мудрой) в способности мужчины в обеспечении её потомства толкает её любыми способами заполучить это потомство! А остальное лишь целенаправленое порождение рабов для ублюдков, сидящих при власти. И эти факты подтвердил автор данной статьиЗайцев Виктор Зайцев ВикторПрочитал...Отчего-то приходит нА ум классика (и литературная и кинемтографическая):"Будучи ночью гуляя по двОру дО ветру, я в ближайшей видимости Прохора Петровича не наблюдал" (реплика приказчика Илюши Сохатых в исполнении Демьяненко) и ответ на неё следователя (актёр Балашов)-"Говорите проще!..Намешал в одну кучу: Гитлер, Сталин, Шива, Христос (вот уж воистину, опять классическое-"Смешались в кучу кони, люди...)Умник! Что ты знаешь ва-а-аще про времена СССР. Тебе- то было всего 13 лет Отроду, когда начался второй раз в истории государства российского после ФЕВРАЛЯ 1917 года, либер-пидер-дерьмоБАРДАК в государстве (вполне пристойном и самодостаточном), кстати, СОБРАННЫМ тем самым, как ты говоришь "демоном" (Сталин) на руинах первой волны "дерьмократии" и по планам Запада уничтожившей российскую империю в феврале 1917-го. История элементарно повторилась вот и всё. И разница всего лишь в том, что тогда, гражданская война заняла ТРИ года(1917-1920, а сегодня идёт уже ЧЕТВЁРТОЕ десятилетие. А что до статьи автора, скажем так "У Киры"...Опять же, тривальное "ностальжи", которого лично у меня просто НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Судя по всему (по содержданию) этой самой "У Киры" возраст был где-то около 30 лет, а у меня (как и многих других) начался период выхода на "заслуженный отдых" старшего офицера, застрявшего с семьёй в дальнем гарнизоне. Но я уважаю мнения посторонних. Нравится кому-то тот "уголовный беспредел" 90-х...Бога ради! Поумнеешь поймёшь ВСЁ. А я, уж так получилось, довольно рано повзрослел в условиях советской Российской Империи (чем и был СССР по сути). И учился РЕАЛЬНО и сразу по двум программам -"официальной" и " собственной". Поэтому достаточно быстро понял, в какую жопу нас ОПЯТЬ и вторично всего-то в течение 70-ти лет,потянула "руководящая элита". Но я не Господь Всевышний ,иначе бы давно бы прекратил этот политическо-социальный мазахизм и издевательство над людьми. И похоже его, Всевышнего, терпение уже на исходе, судя по некоторым признакам. Вот и остаётся по мере сил жить на родовом принципе:"Anstand und Zuverlässigkeit dein nam (Порядочность и надёжность-твоё имя с немецкого). Без упрощения с примитивным кругозором , но и без , если так можно выразиться-"заУмья". Но уж без "вранья" это точно! Удачи!Александр СимаковВопрос первый - какие в этом "небольшом" поселки были предприятия и сколько? Вопрос второй - если последнее (!?) предприятие прокат видеокассет наверное?) закрыли где-то семь лет назад, то когда закрыли первое? Если в небольшом посёлке было несколько предприятий и ВСЕ работали в 90-е, то сколько же жителей было в этом "небольшом поселке", с огородами да ещё и хозяйством? Автор высосала этот бред даже не из пальца... Да и не жила она в 90-е, если у неё в то время "была надежда на будущее". А даже если и жила, то дальше своего свинарника нос не высовывала, потому и нарисовала такую пастораль.bearst3485Ну не знаю, мое детство пришлось на 90-е. Меня родители в целом отгородили от большинства проблем. Только что с голоду не умирали. Это было тяжелое безнадежное время. Зарплаты хронически задерживали, давали частями. Могли дать по 2, по 5 грн.(не тысяч, а именно по две гривны). Всё разворовывалось, рассыпалось, везде мусор, о дворам были разбросаны части сварочных аппаратов, которые воровали, что б достать медь. Практически все пытались чем-то торговать, ездить челноками, если машина, то таксовать - учителя, врачи, шахтёры, инженеры. Мясо было дорого, чаще брался фарш или сало(оно тогда в два-три раза дешевле было, чем мясо). А что-то типа шашлыков вообще было раз-два в год. Одежда для детей бралась редко, старались брать "на вырост" или носили за старшими. У меня была большая куртка зимняя, так я ее лет 5 носил, с 4 класса до 9-го. Все новости по ящику были какие крутые американцы, а Россия увязла в кровавой Чеченской мясорубке. Постоянно были слухи про бандитские разборки, даже дети знали по именам главных бандитов. Самые ходовые были анекдоты и истории про "новых русских". Можно много рассказывать. Гадкое и мерзкое время было. То что пишет автор, скорее начало 80-ых.WWaleryСтранно, в 98- году были профсоюзы и были путевки... В этом поселке не знали о расстреле Верховного Совета в 93-м году? Так же странно звучит - "...к концу 90-х и они стали налаживать жизнь" . Вопрос ниоткуда появился - зачем целое десятилетие свою жизнь разлаживали? Вам нравилось быть подопытными кроликами?:Александр СимаковПо поводу рождаемости. Автор сама пишет, что когда её дочь пошла в школу, был один первый класс. Голову включи! Если тогда был один первый класс, то сейчас как раз тот один единственный класс и начал рожать. Потому и спад рождаемости, демографическая яма называется. И такая низкая рождаемость была в этом благословенном богом небольшом посёлке (всего один класс первоклашек), которой лихие девяностые обошли стороной (авторша даже телефоном готова пожертвовать, чтобы туда вернуться!). Что уж говорить об остальной России, где те лихие девяностые вспоминают с содроганием. P.S. Если эта дамочка так мечтает вернуться в 90е, то она наверное и Чубайса боготворит? Ну или просто любит...Леонид АлексеевА я так хочу вернуться в Эдем!Бывало идёшь по райскому саду,срываешь яблоки! И тоже райские,вкуууусные!!Навстречу Адам с Евой!Адаму надавал пиндюлей,он убежал,а я с Евой быстренько в интимную связь!!!Красотааааа,а не жизнь!!!ГусЕнаЗачОт:)))Александр СимаковТак это из-за тебя Адама с Евой Бог из рая турнул? Ну и гад же ты, Змей. Жили бы сейчас в раю, как у бога за пазухой! :-)Леонид АлексеевНе-а,Санёк,тебя бы Бог в раю не оставил,так как ты по-моему кумунист,а кумунисты Богу объявили войну!ГусЕна:)))ГусЕнаВ 95 году у меня родилась младшая дочь. На две недели раньше, потому что я отстояла 4 часа в очереди за хлебом. А потом нужно было пойти в соседний квартал за молоком с машины-у меня было миленькое 8 литровое ведро. Взять надо было 6 литров.2 для свекрови, 3 себе и 1 литр сделать творожок. Я почувствовала себя плохо и не пошла. Вернуламь с 4 буханками хлеба. Родила через 1 ч 50 мин. Здоровенькую девочку. Которая орала. Акушерка сказала-есть хочет. В первом классе у них было 21 человек. 4 мальчика, остальные девочки. Декретные я получила целый пакет. Хватило на кроватку. Где жила автор? В запое?Александр СимаковЧитать внимательно надо, Гусёна! Ясно же написано - жила в небольшом поселке с офигенным количеством предприятий, которые замучились закрывать аж до 2014 года! Хрен его знает, сколько в том небольшом посёлке было жителей, но то, что за два года бабы родили там более ста детей - это факт. Простая арифметика - был один класс, через два года стало четыре. По типовому положению в каждом классе должно быть не более 25 человек. Это около ста ребятишек. Плюс предыдущие два года - ещё минимум 50. Итого минимум 150. В этом посёлке роддом не развалился от такого наплыва посетителей?ГусЕнаСамые богатые люди-Болтуны.ГусЕнаКак кролики:)))ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОВот такая тоска о "святых 90". Старо предание, но вериться с трудом. Вспомните этих "реформаторов. Даже шерсть дыбом у моего кота становиться.Комментировать
Свежие комментарии