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Президент Эстонии предложил Европе полностью перекрыть торговлю с Россией

Президент Эстонии предложил Европе полностью перекрыть торговлю с Россией

Эстонский президент Алар Карис считает, что Европа в перспективе должна разорвать энергетические и иные связи с Россией вплоть до полного запрета на торговые отношения.

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Комментарии
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федор
Эстонский чухонец ! Тебе конечно терять нечего, вы же клещи всё просрали и живёте за счёт подачек. Придержи свой поганый язык, а то недели хватит ваш чухонцев на место поставить . И верни тварь деньги потраченные нашим императором за покупку этой никчёмной территории.
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21 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ну кто такой этот кариес? Таеой же,неизвестно откуда вылезший,с какого хутора,придурок,как и ильвес в свое время.....это туловище НИКТО,просиживает штаны и получает зарплату.....и страной сейчас правят такие же тупые туловища из партии реформ....с протухшими мозгами.....
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19 час.
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