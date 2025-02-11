Эстонский президент Алар Карис считает, что Европа в перспективе должна разорвать энергетические и иные связи с Россией вплоть до полного запрета на торговые отношения.
Президент Эстонии предложил Европе полностью перекрыть торговлю с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Эстонский чухонец ! Тебе конечно терять нечего, вы же клещи всё просрали и живёте за счёт подачек. Придержи свой поганый язык, а то недели хватит ваш чухонцев на место поставить . И верни тварь деньги потраченные нашим императором за покупку этой никчёмной территории.
Ответить
21 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ну кто такой этот кариес? Таеой же,неизвестно откуда вылезший,с какого хутора,придурок,как и ильвес в свое время.....это туловище НИКТО,просиживает штаны и получает зарплату.....и страной сейчас правят такие же тупые туловища из партии реформ....с протухшими мозгами.....
Ответить
19 час.
Свежие комментарии