Президент Эстонии предложил Европе полностью перекрыть торговлю с Россией

федор

Эстонский чухонец ! Тебе конечно терять нечего, вы же клещи всё просрали и живёте за счёт подачек. Придержи свой поганый язык, а то недели хватит ваш чухонцев на место поставить . И верни тварь деньги потраченные нашим императором за покупку этой никчёмной территории.