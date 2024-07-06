США заявили о необходимости роста оборонных расходов в НАТО до 2% ВВП

Global Look Press/Oberhaeuser via www.imago-images/www.imago-images.de Государства-члены НАТО должны тратить на оборонную сферу минимум 2% от ВВП страны, заявил представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге.
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