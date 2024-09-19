🌾 В Крыму возобновят посев твёрдых сортов пшеницы для изготовления макаронных изделий Макаронные изделия планируют экспортировать в Турцию, Сирию и Северный Кипр.
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🌾 В Крыму возобновят посев твёрдых сортов пшеницы для изготовления макаронных изделий Макаронные изделия планируют экспортировать в Турцию, Сирию и Северный Кипр.