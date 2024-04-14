В Архангельской области ожидаются снегопады и дожди

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха поднимется до +3,+8 градусов, а на юге области — до +13 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха поднимется до +3,+8 градусов, а на юге области — до +13 градусовСиноптики обещают ветер южный и юго-восточный 5-10 метров в секунду.