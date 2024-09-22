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Царьград

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Британия или Америка? Сербский политолог дал ответ на вопрос, кто стоит за курской операцией

Британия или Америка? Сербский политолог дал ответ на вопрос, кто стоит за курской операцией

Кто стоит за подготовкой курской операции - Британия или Америка? Разные мнения звучат на этот счёт в Сербии, сказал политолог Стеван Гайич.

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