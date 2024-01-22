Грязная бомба против Зеленского. Что стоит за преследованием нелояльных журналистов?

После того, как известные на Украине журналисты оказались в центре громких скандалов, стало понятно, что нынешний президент Владимир Зеленский пытается полностью зачистить под себя не только политическую поляну, но и информационное поле.
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