Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск указал, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) четыре раза уклонялся от военной службы.
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