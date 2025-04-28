Зять Анастасии Волочковой вышел на связь после свадьбы и ошарашил ответом

Жених дочери Волочковой ошеломил журналистов пикантным ответом прямо со свадьбы. Петербургский бизнесмен Никита Григорян не растерялся и с юмором отреагировал на весьма личный и провокационный вопрос журналиста, касающийся первой брачной ночи с его новоиспеченной супругой Ариадной Вдовиной, единственной дочерью эпатажной балерины Анастасии Волочковой.