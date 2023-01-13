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После праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на треть

После праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на треть

С окончанием новогодних каникул в Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано 37 тысяч случаев, что на треть больше, чем в предыдущий период и в 1,7 раза больше, чем в среднем в прошлые годы.

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