После праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на треть

С окончанием новогодних каникул в Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано 37 тысяч случаев, что на треть больше, чем в предыдущий период и в 1,7 раза больше, чем в среднем в прошлые годы.