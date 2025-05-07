Dacia Duster 1,6 бензин — ПРОМО-ЦЕНА 16 500 €!

Это идеальный момент чтобы приобрести Dacia Duster 1,6 бензин: вы можете водить топовую версию Extreme по специальной цене 16 500 € и всего за 190 € в месяц! Комплектация Extreme отличается стильным и привлекательным дизайном, который подчёркивают уникальные элементы экстерьера и интерьера: • Особые элементы дизайна Copper Brown • Защита крыльев спереди и сзади • 17-дюймовые легкосплавные .