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Диетолог Дианова: безопасная норма сухофруктов составляет 20—30 г в день

Диетолог Дианова: безопасная норма сухофруктов составляет 20—30 г в день

Сухофрукты воспринимаются как здоровая альтернатива сладостям, однако их влияние на организм зависит от исходного состояния здоровья человека и количества продукта в рационе.

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