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Президент Кубы рассказал о важности парада Победы в Москве

Президент Кубы рассказал о важности парада Победы в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT рассказал о важности парада Победы в Москве. По его словам, предпринимается всё больше попыток принизить значение победы Красной армии в ВОВ, поэтому важно проводить мероприятия, такие как парад Победы в Москве.

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