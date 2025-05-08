Президент Кубы рассказал о важности парада Победы в Москве

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT рассказал о важности парада Победы в Москве. По его словам, предпринимается всё больше попыток принизить значение победы Красной армии в ВОВ, поэтому важно проводить мероприятия, такие как парад Победы в Москве.
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