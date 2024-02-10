«Привет от запада». Рука Вашингтона в деле о нашествии мигрантов в Россию

виталий панов

Почему эту проблему не освещали СМИ в самом начале,когда открыли "врата рая" для мигрантов,и "врата ада" для россиян! Сейчас эту проблему решить очень трудно. Во первых,скорее всего завербованные западом,предложили и приняли закон о "переселении соотечественников в Россию".Правда под этот закон попали коренные жители республик средней азии.Во вторых,в Правительстве и в ГД РФ,есть люди,которым "для поднятия экономики России" необходимо одному-хуснуллину 5 млн. мигрантов,другому затулину,ещё 2 млн мигрантов,и титову не ограниченное число дешёвой рабочей силы для предпринимателей! Они что не понимают,к чему может привести такой наплыв мигрантов? Возможно ли их всех проверить на предмет вербовки западными спецслужбами? Сколько среди них людей,которые совершили преступления в своей стране,и скрываясь от правосудия приехали в Россию? А теперь у нас говорят откуда произошёл подъём преступности? Батька у себя в РБ,решил этот вопрос. В РБ нет мигрантов,при этом там на улицах чистота и порядок! И никто в Правительстве не говорит нам нужно 5 млн.мигрантов! А что теперь с этим делать-это вопрос безопасности России!