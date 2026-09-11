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Царьград

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Вучич может остаться главой Сербии. Вот как

Вучич может остаться главой Сербии. Вот как

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен покинуть свой пост уже в конце сентября. По его словам, отставка состоится сразу после возвращения из Нью-Йорка, где он примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

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