Вучич может остаться главой Сербии. Вот как

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен покинуть свой пост уже в конце сентября. По его словам, отставка состоится сразу после возвращения из Нью-Йорка, где он примет участие в Генеральной ассамблее ООН.
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