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Эпидситуация по коронавирусу остается стабильной в Алматы - санврачи

Эпидситуация по коронавирусу остается стабильной в Алматы - санврачи

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля  Алматы Алпысбайұлы Касымхан сообщил, что по городу эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной, передает inAlmaty.

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