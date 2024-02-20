Эпидситуация по коронавирусу остается стабильной в Алматы - санврачи

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Алпысбайұлы Касымхан сообщил, что по городу эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной, передает inAlmaty.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии