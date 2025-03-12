Русская весна
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Русская весна

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«Киевская свинья»: американцы остались в шоке после переговоров с Украиной

«Киевская свинья»: американцы остались в шоке после переговоров с Украиной

Читатели американского издания Breitbart раскритиковали заявление Украины по итогам встречи с делегацией из США в Саудовской Аравии о готовности заключить 30-дневное перемирие с Россией.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
какие могут быть переговоры с преступно-террористическим- свинофашистским режимом ,можно только провести переговоры с попрошайками и оборванцами  на счет того веревка с мылом или без мыла им достанется..да и то мыло заслужить надо ! казнить всех этих ублюдков без мыла и без всяких посредников и переговоров !😡
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17 час.
Eduard
Правильно!
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12 час.
Taurus Zmei
Верёвки пусть сами приносят
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10 час.
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