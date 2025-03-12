«Киевская свинья»: американцы остались в шоке после переговоров с Украиной

Анастасия Гончарова

какие могут быть переговоры с преступно-террористическим- свинофашистским режимом ,можно только провести переговоры с попрошайками и оборванцами на счет того веревка с мылом или без мыла им достанется..да и то мыло заслужить надо ! казнить всех этих ублюдков без мыла и без всяких посредников и переговоров !😡