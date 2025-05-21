Травматолог Георгий Гальцев: «За последние два года мы столкнулись с необычными травмами, отличающимися от гражданских»

Накануне отмечался Всемирный день травматолога В интервью «Петербургскому дневнику» заведующий травматологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Георгий Гальцев рассказал об особенностях оказания помощи пожилым людям и военнослужащим в зоне СВО, а также как обезопасить детей от травм во время школьных каникул.
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