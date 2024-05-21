135 новых объектов водоснабжения построят в Новосибирской области

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной правительством региона, до 2026 года планируется строительство 135 объектов водоснабжения и водоотведения.
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