Что нужно знать о новых требованиях к батареям: советы по обеспечению тепла в доме Ирэн ОрлонскаяС наступлением осеннего периода у жильцов многоквартирных домов возникает вопрос о начале отопительного сезона.
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