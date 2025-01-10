Жители Приднестровье столкнулись с серьёзными трудностями в обеспечении себя светом и отоплением. В ответ на попытки Санду объяснить ситуацию, разъярённые жители лишь усилили свой протест, ответив на ложь Санду о вине Москвы праведным гневом.