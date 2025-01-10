Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

"Валите в свой Кишинёв": На ложь Санду ответили праведным гневом - приднестровцы ждут помощи от России

"Валите в свой Кишинёв": На ложь Санду ответили праведным гневом - приднестровцы ждут помощи от России

Жители Приднестровье столкнулись с серьёзными трудностями в обеспечении себя светом и отоплением. В ответ на попытки Санду объяснить ситуацию, разъярённые жители лишь усилили свой протест, ответив на ложь Санду о вине Москвы праведным гневом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерий
Оппозиция Молдвы , где ваша действия по оказания помощи Приднестровью.?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх