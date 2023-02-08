Бизнес-омбудсмен и Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики обсудили проблемы алкогольного рынка

Под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития Дмитрия Краснова – 1 февраля 2023 года состоялось заседание рабочей группы по проведению анализа причин и условий, способствующих незаконному обороту алкогольной продукции на территории региона, выработке мер по снижению смертности от отравления алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
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