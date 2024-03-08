Чтобы продавать цветы, необходимо правильно уплатить налог - МНС Беларуси

В Министерстве по налогам и сборам напомнили физическим лицам об уплате налогов с продажи цветов, пишет БЕЛТА со ссылкой на МНС Беларуси "При реализации продукции цветоводства на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.