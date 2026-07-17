Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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РФ отвергла обвинения во вмешательстве в американские выборы после заявлений Трампа

РФ отвергла обвинения во вмешательстве в американские выборы после заявлений Трампа

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в американские выборы, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия надеется, что и в ее внутренние дела никто не будет вмешиваться.

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