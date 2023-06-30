Зеленский хочет легализовать медицинскую марихуану на Украине

На Украине появилась инициатива о снятии запрета на использование медицинской марихуаны. Президент Зеленский высказался в поддержку этой инициативы, объясняя, что украинцы не должны страдать от боли, стресса и травм, вызванных военным конфликтом.
На Украине появилась инициатива о снятии запрета на использование медицинской марихуаны. Президент Зеленский высказался в поддержку этой инициативы, объясняя, что украинцы не должны страдать от боли, стресса и травм, вызванных военным конфликтом.
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