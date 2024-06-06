Как женщины применяют ловушку «хлебных крошек» по отношению к наивным мужчинам, чтобы использовать их?

Очень многие мужчины (наверняка) сталкивались с ситуацией, когда знакомились с понравившейся женщиной и длительное время пытались добиться её расположения, чтобы вступить с ней в отношения, но так ничего и не добивались.
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