ТАСС: ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск ракетами ATACMS в количестве не менее шести штук, большая часть из которых была уничтожена в небе системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-секретарь главы Луганской народной республики Анна Романова.
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