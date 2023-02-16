Политолог Орлов призвал ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ограничить право СМИ публиковать информацию о состоянии здоровья известных людей (политиков, актеров, спортсменов и т.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ограничить право СМИ публиковать информацию о состоянии здоровья известных людей (политиков, актеров, спортсменов и т.
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