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Политолог Орлов призвал ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

Политолог Орлов призвал ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ограничить право СМИ публиковать информацию о состоянии здоровья известных людей (политиков, актеров, спортсменов и т.

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