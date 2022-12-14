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ЕЦБ намерен повысить ставку на 50 базисных пунктов

ЕЦБ намерен повысить ставку на 50 базисных пунктов

Европейский центральный банк продолжит повышать базовые ставки, хотя и более медленными темпами, поскольку ожидается, что инфляция будет близка к пику, а франкфуртский банк намерен сократить свои обширные вложения в государственные облигации.

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