ЕЦБ намерен повысить ставку на 50 базисных пунктов

Европейский центральный банк продолжит повышать базовые ставки, хотя и более медленными темпами, поскольку ожидается, что инфляция будет близка к пику, а франкфуртский банк намерен сократить свои обширные вложения в государственные облигации.
Европейский центральный банк продолжит повышать базовые ставки, хотя и более медленными темпами, поскольку ожидается, что инфляция будет близка к пику, а франкфуртский банк намерен сократить свои обширные вложения в государственные облигации.
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