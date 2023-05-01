«Жестокая медленная смерть»: в Гостилицах спасли 20 брошенных погибать котов

Неизвестные оставили домашних животных в поле. Они страдали от жажды и голода. Операцию по спасению 20 брошенных на верную смерть котов совершили Гостилицах неравнодушные люди.
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