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«Бросил за месяц до родов, а через 17 лет женился»: что скрывала история Вилле Хаапасало и матери его сына

«Бросил за месяц до родов, а через 17 лет женился»: что скрывала история Вилле Хаапасало и матери его сына

В конце апреля 2026 года Алёна Хмельницкая поздравила Вилле Хаапасало и Тину Баркалая со свадьбой. На опубликованном снимке звезда «Особенностей национальной охоты» и режиссёр показывали кольца.

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