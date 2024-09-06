США начали подготовку к введению новых санкций против Китая в сфере квантов...

США начали подготовку к введению новых санкций против Китая в сфере квантовых вычислений и полупроводниковДолгое время пресса обсуждала возможное усиление действующими властями США санкций против недружественных стран в сфере поставок оборудования для выпуска чипов, и на этой неделе стало известно, что предварительный вариант новых правил экспортного контроля опубликован для дальнейшего публичного обсуждения в течении 60 дней.