В Кургане на базе проекта Путина создают уникальный двигатель

В курганском вузе разрабатывают уникальный двигатель Курганский госуниверситет (КГУ), который входит в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ), созданный по указу президента Владимира Путина, работает над уникальным проектом.
В курганском вузе разрабатывают уникальный двигатель Курганский госуниверситет (КГУ), который входит в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ), созданный по указу президента Владимира Путина, работает над уникальным проектом.
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