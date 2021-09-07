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В Кургане на базе проекта Путина создают уникальный двигатель

В Кургане на базе проекта Путина создают уникальный двигатель

В курганском вузе разрабатывают уникальный двигатель Курганский госуниверситет (КГУ), который входит в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ), созданный по указу президента Владимира Путина, работает над уникальным проектом.

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