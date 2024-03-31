Типичная история советских времён. Типичная, так как подобное было повсеместно, и так как именно такое отношение к сделкам было закреплено в идеологии марксизма-ленинизма.
Почему социализм и хорошая работа несовместимы
Комментарии
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EE
Elena Eliseeva
Автор- озлоблен, наверное, обманули когда то, и просто исходит на ..ненависть
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7 час.
lenivka
Мы работали на приемке и переработке рыбы по 16 часов.Возвращались в общагу и падали от усталости.ПутИна год кормила.
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6 час.
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