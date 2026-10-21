ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 5 Шаманская болезньБольшинство людей даже не понимают, что это такое. Об этом писали в своих отчетах казацкие атаманы, столкнувшиеся с этим явлением на Крайнем Севере, этому посвятил часть своих записок руководитель чекистской исследовательской экспедиции Барченко, об этом писали этнографы Йохельсон и Тан-Богораз и многие, многие другие.