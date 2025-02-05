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Тренер «Вашингтона» Карбери оценил гол Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Тренер «Вашингтона» Карбери оценил гол Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры.

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