Тренер «Вашингтона» Карбери оценил гол Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры.
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