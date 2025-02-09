«Седокова его буквально высосала»: отец Яниса Тиммы не верит в показную скорбь и нервные срывы певицы

До встречи с артисткой баскетболист был весьма перспективным и высокооплачиваемым спортсменом. Анна Седокова и Янис Тимма соцсетиПрах покончившего жизнь самоубийством в ночь с 16 на 17 декабря Яниса Тиммы до сих пор не предан земле.
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