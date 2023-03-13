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Красногоровка — наша. Авдеевская «петля» для ВСУ затягивается все туже

Красногоровка — наша. Авдеевская «петля» для ВСУ затягивается все туже

Жовто-блакитный военный паблик DS, имеющий своих «блатных» инсайдеров в укро-генштабе, один из первых утром 12 марта сообщил, что российской армии удалось закрепиться в селе Красногоровка Ясиноватского района и двинуться южнее в сторону Каменки.

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