Суд признал право крымчан на компенсацию за водную блокаду

Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию за водную блокаду со стороны Украины. «Верховный Суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования Общественной палаты РК по делу о признании факта нарушения права крымчан на доступ к водным ресурсам и права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, организованной Украиной», — пишет председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в Telegram.