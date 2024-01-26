Ельцин говорил Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» — стенограмма беседы 1994 года

Бывший президент России Борис Ельцин (1991–1999) на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.
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