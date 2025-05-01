Семь человек погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Более 20 мирных жителей получили раненияВооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар дронами по городу Алешки Херсонской области, в результате чего погибли минимум семь человек, заявил глава региона Владимир Сальдо.
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