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Семь человек погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Семь человек погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Более 20 мирных жителей получили раненияВооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар дронами по городу Алешки Херсонской области, в результате чего погибли минимум семь человек, заявил глава региона Владимир Сальдо.

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