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Царьград

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Трамп угрожает захватить остров Харк в Персидском заливе

Трамп угрожает захватить остров Харк в Персидском заливе

Остров Харк, ключевой центр экспорта иранской нефти, продолжает работу несмотря на атаки. Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами захвата острова, ранее разместив видеоролик об атаке на инфраструктуру с помощью ИИ.

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