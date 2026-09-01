Trump's Venezuela Energy Gambit A 'Major Problem' For Europe Submitted by Thomas Kolbe In the end, it happened as it had to: The United States will likely play a decisive role in the future development and marketing of Venezuela’s oil and gas reserves.
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