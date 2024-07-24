Татарстанские специалисты подготовят Лисичанск к отопительному сезону

Заместитель премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин и первый замминистра строительства РТ Алексей Фролов встретились в Лисичанске с двумя бригадами ремонтников из Казани и Набережных Челнов, передает «Татар-информ».
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