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Джабари Паркер сравнил баскетбол в НБА и Евролиге: «В Европе матчи намного более напряженные»

Бывший игрок НБА в этом сезоне выступает за «Барселону». «Насколько я могу судить, матчи в Европе намного более напряженные.

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