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Царьград

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Суд признал погибшим пропавшего год назад в зоне СВО бойца "Шторма Z" Гогова

Суд признал погибшим пропавшего год назад в зоне СВО бойца "Шторма Z" Гогова

Бойца "Шторм Z" Хамзета Гогова, который был закреплен за ростовской военной частью и пропал в зоне СВО год назад, наконец признали погибшим, сообщило издание 161.

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