Дань уважения воинам: в Москве стартовал автопробег «Офицеры России» – «Дорогами памяти»

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В парке Победы стартовал традиционный автопробег «Офицеры России» – «Дорогами памяти», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.