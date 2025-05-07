Дань уважения воинам: в Москве стартовал автопробег «Офицеры России» – «Дорогами памяти»

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В парке Победы стартовал традиционный автопробег «Офицеры России» – «Дорогами памяти», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
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