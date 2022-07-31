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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге днем в День ВМФ в воскресенье, 31 июля, проходит главный военно-морской парад. Соответствующую информацию предоставили журналисты, которые присутствуют на мероприятии.

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